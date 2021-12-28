Дзюба после новостей о новом нападающем в «Зените» одной картинкой показал, почему он лучше всех

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба опубликовал 28 декабря в Instagram картинку со своей статистикой в 2021 году. Среди всех игроков российской премьер-лиги он лидирует по количеству голов (19) и системе «гол+пас» (28).



«Когда говорят, что ты уже не тот», — подписал Дзюба.

