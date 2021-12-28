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Дзюба после новостей о новом нападающем в «Зените» одной картинкой показал, почему он лучше всех

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба опубликовал 28 декабря в Instagram картинку со своей статистикой в 2021 году. Среди всех игроков российской премьер-лиги он лидирует по количеству голов (19) и системе «гол+пас» (28).

«Когда говорят, что ты уже не тот», — подписал Дзюба.

Интересно, что на первую за две недели публикацию в основной ленте своего Instagram Дзюба решился одновременно с новостями о том, что «Зенит» покупает нового нападающего. Что характерно, новичка в списке 10 самых результативных игроков РПЛ 2021 года нет.

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Комментарии (5)

265984735
Артём молодец!
263888341
Лучше бы не картинку, а видео свое показал
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