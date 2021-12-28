«Зенит» готовит себе подарок под Новый год. Медосмотр в Петербурге проходит форвард Иван Сергеев

Нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» (Самара) Иван Сергеев находится в Петербурге, где проходит медосмотр для «Зенита». Об этом пишет 28 декабря РИА Новости со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.



«Сергеев сейчас проходит медосмотр. Следующим шагом будут переговоры с ним и «Крыльями Советов», — заявил Медведев.



Ивану Сергееву 26 лет, он родом из Череповца. В сезоне-2020/21, играя за «Крылья Советов», забил 43 мяча, в том числе 40 в чемпионате ФНЛ, установив рекорд лиги. В текущем сезоне, продолжая выступать за самарский клуб уже в РПЛ, забил 6 голов в 18 матчах.

