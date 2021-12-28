Почти тридцать человек стали жертвами холодной зимы в Петербурге

Как сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 28 декабря, только за минувшие выходные поступили шесть человек с отморожениями. Учитывая их, всего за месяц в НИИ побывали 27 пациентов с холодовыми травмами.



«На отделении термических поражений (ожоговое) сейчас — 24 человека с отморожениями», — уточнили в НИИ скорой помощи.

Счёт на третий десяток пошёл ещё восьмого декабря. При этом первые зимние выходные также пополнили больницу шестью пострадавшими.



Ночь на воскресенье, 26 декабря, стала самой морозной с начала зимы — столбик термометра опустился до -23,1 градуса. По данным погодного центра «ФОБОС», последний раз так холодно в декабре было 20 лет назад.

