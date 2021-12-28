FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -8
73.23р82.94р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Почти тридцать человек стали жертвами холодной зимы в Петербурге

В Петербурге продолжает расти количество пациентов, которые оказались на больничных койках из-за лютующих морозов.

1
Печать

Как сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 28 декабря, только за минувшие выходные поступили шесть человек с отморожениями. Учитывая их, всего за месяц в НИИ побывали 27 пациентов с холодовыми травмами.

«На отделении термических поражений (ожоговое) сейчас — 24 человека с отморожениями», — уточнили в НИИ скорой помощи.

Счёт на третий десяток пошёл ещё восьмого декабря. При этом первые зимние выходные также пополнили больницу шестью пострадавшими.

Ночь на воскресенье, 26 декабря, стала самой морозной с начала зимы — столбик термометра опустился до -23,1 градуса. По данным погодного центра «ФОБОС», последний раз так холодно в декабре было 20 лет назад.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

aprahka
И как же теперь на роялях играть?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний