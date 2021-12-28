В Петербурге по-особенному горят Ростральные колонны

Фотография одинокого факела вместо привычного дуэта на стрелке Васильевского острова появилась в соцсетях за час до полудня 28 декабря. «У вас Ростральная колонна сломалась», — пишут очевидцы.
В компании «ПетербургГаз», которая занимается обслуживанием колонн, заверили, что это не так.
Во вторник проводили пробный розжиг как раз, чтобы проверить работу оборудования перед праздниками. Это делается однократно перед каждым мероприятием, колонны зажигают по очереди.
«Всё в порядке, недостатков нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе и уточнили праздничный график.
В честь Нового года факелы будут гореть четыре часа: их зажгут за час до полуночи и отключат в 3 часа ночи 1 января. В Рождество, 7 января, огни над Васильевским островом можно будет видеть с 19 до 21 часа.