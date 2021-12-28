В Петербурге по-особенному горят Ростральные колонны

В компании «ПетербургГаз», которая занимается обслуживанием колонн, заверили, что это не так.

Фотография одинокого факела вместо привычного дуэта на стрелке Васильевского острова появилась в соцсетях за час до полудня 28 декабря. «У вас Ростральная колонна сломалась», — пишут очевидцы.

Во вторник проводили пробный розжиг как раз, чтобы проверить работу оборудования перед праздниками. Это делается однократно перед каждым мероприятием, колонны зажигают по очереди.



«Всё в порядке, недостатков нет», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе и уточнили праздничный график.

