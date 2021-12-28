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СК «ЛенРусСтрой» получит более 10 млрд рублей на строительство в Новоселье. Здесь появится более 100 тыс. кв. м жилья

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Сбербанк выделит проектное финансирование в размере 10,6 млрд рублей на строительство жилого комплекса «ЛесART» в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. СК «ЛенРусСтрой» планирует возвести здесь 112 тыс. кв. м жилья класса «комфорт».

Фото: предоставлено пресс-службой СК «ЛенРусСтрой»
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Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и «ЛенРусСтроем» было подписано в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщил заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин, компания сотрудничает со Сбербанком уже более 10 лет, но в этот раз оно заключается не только в финансировании: «Мы работаем с компаниями Экосистемы Сбера, которые поделились с нами своими технологическими и цифровыми разработками, которые мы интегрировали в наш новый проект. Мы планируем построить в посёлке Новоселье совершенно новый, технологичный, по-настоящему умный жилой комплекс».

Участок 7,64 га был приобретен СК «ЛенРусСтрой» у НИИ Гидротехники и мелиорации, также здесь свои проекты реализуют УК «Новоселье», «Строительный трест» и Группа «ПИК».

Фото: предоставлено пресс-службой СК «ЛенРусСтрой»

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