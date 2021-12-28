СК «ЛенРусСтрой» получит более 10 млрд рублей на строительство в Новоселье. Здесь появится более 100 тыс. кв. м жилья

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и «ЛенРусСтроем» было подписано в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщил заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин, компания сотрудничает со Сбербанком уже более 10 лет, но в этот раз оно заключается не только в финансировании: «Мы работаем с компаниями Экосистемы Сбера, которые поделились с нами своими технологическими и цифровыми разработками, которые мы интегрировали в наш новый проект. Мы планируем построить в посёлке Новоселье совершенно новый, технологичный, по-настоящему умный жилой комплекс».