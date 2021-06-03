Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «ЛенРусСтрой»

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и генеральный директор ООО «ЛенРусСтрой» Леонид Кваснюк подписали в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о стратегическом сотрудничестве. Общий объем финансирования проектов девелопера банком уже превысил 10 млрд рублей.

Цель сотрудничества — цифровая трансформация внутренних процессов и бизнеса компании «ЛенРусСтрой». Для этого в рамках соглашения инновации и технологические решения экосистемы Сбера интегрируют в работу компании-партнера.

— В нашем портфеле уже есть несколько совместных кейсов с компанией «ЛенРусСтрой», — заявил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — Общий объём финансирования проектов девелопера банком превышает 10 млрд рублей, в том числе по программе льготного кредитования МЭР. Сотрудничество в области развития цифровых технологий и интеграция сервисов экосистемы Сбера повысят эффективность бизнеса компании.



— Инновационные решения и разработки экосистемы Сбера позволят нам совместно создавать новые продукты и откроют новые возможности как для нашей компании, так и для других участников сообщества строителей и девелоперов, — сообщил Леонид Кваснюк, генеральный директор ООО «ЛенРусСтрой». — Мы вместе со Сбербанком внесём свою лепту в создание более доступного и прозрачного строительного рынка.

Леонид Кваснюк подчеркнул, что ГК «ЛенРусСтрой» была первой, открывшей эскроу-счета и получившей проектное финансирование в регионе.

