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Во всем мире увеличивают штрафы для интернет-гигантов

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Увеличение штрафов для интернет-гигантов становится мировым трендом. Об этом заявили в экспертном юридическом центре АНО «ИРИ».

«Одна из главных тенденций — рост количества и суммы штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний по всему миру. Самые крупные финансовые санкции в 2021 году были наложены регуляторами КНР, Италии и Люксембурга», — говорится на сайте организации 28 декабря.

В Китае оштрафовали Alibaba Group на 2,78 млрд долларов США за нарушение антимонопольного законодательства. В Италии штраф в 1,13 млрд евро получил Amazon за злоупотребление положением на рынке. В Люксембурге также наказали Amazon за проблемы с защитой персональных данных.

Эксперты указывают, что в России преобладают штрафы за нарушение административного законодательства.

Ранее сообщалось, что суд в РФ наложил оборотные штрафы на миллиарды рублей на Google и Meta (Facebook) за неудаление запрещенной информации. Подробнее читайте здесь.

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Комментарии (2)

Эд Хэммет
А не прилетит ответка от ГУГЛа? Тогда встанут банки и он-лайн кассы в магазинах. И заменить услуги ГУГЛа отечественным софтом быстро, а скорее вообще, не получится. Если это сделать, скорости обработки данных резко упадут и мы окажемся в новой реальности. Всё будет выглядеть как в замедленном кино.
АдМиРал
Фъ, опять гастарбайтеры заметки пишут? Он Amazon, а не Amazaon...
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