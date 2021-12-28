Во всем мире увеличивают штрафы для интернет-гигантов

Увеличение штрафов для интернет-гигантов становится мировым трендом. Об этом заявили в экспертном юридическом центре АНО «ИРИ».



«Одна из главных тенденций — рост количества и суммы штрафов в адрес крупнейших интернет-компаний по всему миру. Самые крупные финансовые санкции в 2021 году были наложены регуляторами КНР, Италии и Люксембурга», — говорится на сайте организации 28 декабря.



В Китае оштрафовали Alibaba Group на 2,78 млрд долларов США за нарушение антимонопольного законодательства. В Италии штраф в 1,13 млрд евро получил Amazon за злоупотребление положением на рынке. В Люксембурге также наказали Amazon за проблемы с защитой персональных данных.

