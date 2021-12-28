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Apple намерена выпускать новые iPhone без SIM-карты

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Apple в ближайшее время откажется от физической SIM-карты в новых смартфонах. Как сообщает специализированный портал 9to5mac, «яблочная» компания якобы вела переговоры с операторами мобильной связи в США, рекомендуя им готовиться к выходу iPhone, оснащённых только виртуальной симкой (eSIM). Предполагается, что это произойдёт уже в сентябре 2022 года. Речь в данном случае идёт о будущем iPhone 14.

При этом есть вероятность, что Apple выпустит iPhone без SIM-карты только для американского рынка, как это было с поддержкой 5G-стандарта mmWave, который остается эксклюзивом для США.

Последние несколько поколений iPhone могут использовать eSIM совместно с физическим nanoSIM. Некоторые варианты смартфонов, выпущенных специально для Китая, поддерживают две физические карты nanoSIM.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, чем могут удивить пользователей будущие iPhone 14 Pro и iPhone 15.

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Комментарии (1)

aprahka
А у мюллера и сечина одни природные ископаемые.Ну никак не хотят развивать страну...
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