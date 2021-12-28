Apple намерена выпускать новые iPhone без SIM-карты

Apple в ближайшее время откажется от физической SIM-карты в новых смартфонах. Как сообщает специализированный портал 9to5mac, «яблочная» компания якобы вела переговоры с операторами мобильной связи в США, рекомендуя им готовиться к выходу iPhone, оснащённых только виртуальной симкой (eSIM). Предполагается, что это произойдёт уже в сентябре 2022 года. Речь в данном случае идёт о будущем iPhone 14.



При этом есть вероятность, что Apple выпустит iPhone без SIM-карты только для американского рынка, как это было с поддержкой 5G-стандарта mmWave, который остается эксклюзивом для США.

