Камера на 48 МП и перископ. Аналитик рассказал, чем удивят iPhone 14 Pro и iPhone 15

Аналитик Мин-Чи Куо рассказал инвесторам TF International Securities о будущих поколениях iPhone. Из его слов следует, что кроме редизайна в виде отсутствующей челки пользователей смартфонов должны порадовать мощные камеры.



Так, в iPhone 14 Pro и Pro Max появится обновлённая матрица основной камеры с разрешением 48 МП вместо 12 МП. Куо сообщил, что компания Apple уже оформила крупный заказ у тайваньского производителя Largan Precision.



Разумеется, увеличение мегапикселей повысит разрешение снимков. По данным аналитика, разработчики могут применить технологию биннинга пикселей. Тогда iPhone 14 Pro будет делать 48-мегапиксельные фото при хорошем освещении и 12-мегапиксельные в тёмное время суток, чтобы избежать шумов. Видео при этом будет адаптировано к просмотру на AR/VR-гарнитуре Apple, которой предписывают 8K-дисплеи.

