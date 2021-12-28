Задержан водитель, переломавший зубы росгвардейцу в центре Петербурга

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, Hyundai Accent с тульскими номерами, на котором уехал агрессивный водитель, нашли во время патрулирования на парковке гипермаркета «Лента» на Обводном канале, 118, накануне за час до полудня. В пяти минутах ходьбы полицейские нагнали владельца — 24-летнего жителя Тульской области.

В Петербурге завершили план «Перехват», объявленный после нападения на сотрудника Росгвардии в Адмиралтейском районе. В полиции владелец автомобиля и мигрант, который ударом по лицу отреагировал на замечание о ПДД.

Самого подозреваемого задержали через несколько часов на Садовой улице, 58. Это 27-летний гражданин Узбекистана без официальной работы и с временной регистрацией в Москве. Обоих доставили в отдел.

Хозяина автомобиля опросили и отпустили под обязательство о явке. Мигрант остался в камере с протоколом о мелком хулиганстве. Возбуждение уголовного дела, вероятно, вопрос времени.

Сотрудник Росгвардии пострадал в результате дорожного спора на Измайловском проспекте 26 декабря. Он сделал замечание подрезавшему его водителю Hyundai, ответ получил кулаками. Предварительно сообщалось, что бил водитель, но руку приложил и его пассажир. Росгвардеец обратился в больницу с ушибами головы и переломами двух передних зубов. Ему оказали необходимую медпомощь и отпустили долечиваться вне стационара.