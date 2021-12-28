Минздрав обновил методичку с рекомендациями по лечению COVID-19

Как сообщили 28 декабря в пресс-службе ведомства, в новую версию методички включена информация о варианте вируса «омикрон», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности». Также в новой версии рекомендаций теперь есть информация о недавно зарегистрированных препаратах — «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир.

Минздрав РФ выпустил обновлённую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Эта редакция документа является уже 14-й по счёту.

Кроме этого, в документе актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий. Представлена в методичке и подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжёлого течения заболевания COVID-19.



«Фонтанка» писала, что методические рекомендации по лечению ковида в Минздраве обновляются регулярно — исходя из текущей ситуации по развитию инфекции. Документ разрабатывает рабочая группа, которая включает ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации. Он призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории РФ.

