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Минздрав обновил методичку с рекомендациями по лечению COVID-19

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Минздрав РФ выпустил обновлённую версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. Эта редакция документа является уже 14-й по счёту.

Как сообщили 28 декабря в пресс-службе ведомства, в новую версию методички включена информация о варианте вируса «омикрон», а также актуализирована информация в разделах «Эпидемиологическая характеристика» и «Клинические особенности». Также в новой версии рекомендаций теперь есть информация о недавно зарегистрированных препаратах — «МИР 19» и нирматрелвир+ритонавир.

Кроме этого, в документе актуализированы сведения об использовании препарата фавипиравир, который теперь может применяться и в виде внутривенных инфузий. Представлена в методичке и подробная информация о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп особого риска тяжёлого течения заболевания COVID-19.

«Фонтанка» писала, что методические рекомендации по лечению ковида в Минздраве обновляются регулярно — исходя из текущей ситуации по развитию инфекции. Документ разрабатывает рабочая группа, которая включает ведущих российских экспертов в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации. Он призван обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории РФ.

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Комментарии (8)

265895551
Диванные вирусологи и завсегдатаи Фонтанки в очередной раз обгадили новость про ковид. Ничего удивительного.
vader
Ну кому, кому и когда пришла в голову идея, что лечить всех нужно по одним и тем же "протоколам"??? Ну ведь даже в школе объясняют, насколько у разных людей разные клинические проявления и течение одной и той же болезни, и что каждый случай уникален и индивидуален! Нет, давайте всех под одну гребенку, а потом удивляемся, сколько у нас побочки. И это не только ковида касается, а вообще современного "лечения".
тов
Омикрон нелеченный проходит за неделю, а леченный за семь дней.

А вот инъекции в больницу уложат.
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