В России утвердили новые рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Как сообщает 22 сентября пресс-служба ведомства, документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных данных. Над каждой версией трудилась рабочая группа из более чем ста специалистов, которые тщательно анализировали данные о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов.



В новой редакции рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной и лучевой диагностики COVID-19, а также определяющие тактику лечения, в том числе беременных. В частности, в разделе «Патогенетическое лечение» уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биопрепаратов, добавлена информации об их возможных комбинациях.

