В России утвердили новые рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Как сообщает 22 сентября пресс-служба ведомства, документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных данных. Над каждой версией трудилась рабочая группа из более чем ста специалистов, которые тщательно анализировали данные о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов.
В новой редакции рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной и лучевой диагностики COVID-19, а также определяющие тактику лечения, в том числе беременных. В частности, в разделе «Патогенетическое лечение» уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биопрепаратов, добавлена информации об их возможных комбинациях.
Кроме этого, добавлен новый раздел — «Антимикотическая терапия», отражающий особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлён и раздел по специфической профилактике COVID-19 — в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.
С полной версией новых рекомендаций можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава.