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В России утвердили новые рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Минздрав РФ утвердил новую, уже 12-ю по счёту версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает 22 сентября пресс-служба ведомства, документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учётом накопленных научных данных. Над каждой версией трудилась рабочая группа из более чем ста специалистов, которые тщательно анализировали данные о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов.

В новой редакции рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лабораторной и лучевой диагностики COVID-19, а также определяющие тактику лечения, в том числе беременных. В частности, в разделе «Патогенетическое лечение» уточнены критерии и сроки назначения генно-инженерных биопрепаратов, добавлена информации об их возможных комбинациях.

Кроме этого, добавлен новый раздел — «Антимикотическая терапия», отражающий особенности лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, добавлена информация о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке пациентов. Обновлён и раздел по специфической профилактике COVID-19 — в него внесена информация о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.

С полной версией новых рекомендаций можно ознакомиться на официальном сайте Минздрава.

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Комментарии (1)

Коренная ленинградка
Видимо новые рекомендации позволяют ставить диагноз по телефону… У ребёнка вчера 39,6 сбивали 4 раза , скорая посмотрела , сказала вызвать Врача. Врач не пришёл, позвонил и сказал что это не ковид, лечитесь анафероном. Всё что нужно знать о бесплатной медицине.
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