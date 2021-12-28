Крушение Ми-2 в Удмуртии стало уголовным делом. СК показал разбившийся вертолет

В Удмуртии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения вертолета Ми-2, в результате которого погиб пилот. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба СКР.

О крушении воздушного судна в Якшур-Бодьинском районе стало известно накануне около 14 часов по мск. Обнаружить его удалось лишь в 23:40 мск. К поискам привлекли 300 человек и 80 единиц техники.



В результате крушения на месте погиб командир вертолета. Пассажир получил травмы и в тяжелом состоянии был направлен в больницу. У Ми-2 серьезные повреждения.

