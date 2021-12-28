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Крушение Ми-2 в Удмуртии стало уголовным делом. СК показал разбившийся вертолет

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В Удмуртии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после падения вертолета Ми-2, в результате которого погиб пилот. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба СКР.

О крушении воздушного судна в Якшур-Бодьинском районе стало известно накануне около 14 часов по мск. Обнаружить его удалось лишь в 23:40 мск. К поискам привлекли 300 человек и 80 единиц техники.

В результате крушения на месте погиб командир вертолета. Пассажир получил травмы и в тяжелом состоянии был направлен в больницу. У Ми-2 серьезные повреждения.

Автор: Следственный комитет РФ

Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, проводил обследование нефтепровода. Перед потерей связи пилот сообщил о возникновении нештатной ситуации.

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Комментарии (2)

angel of death
сколько деталек, пригодных к повторному потреблению - подумает владелец вертолёта и отвезёт останки, которые надо захоронить, на лётное поле в ангар к очередному Михалычу, которому пофиг откуда детали, и которому за зарплату в 25К надо делать свою работу - ремонтировать авиатехнику...
а то, что повторно установленные детали использовать нельзя - это никого в этом псевдо-великом гос-ве не волнует...
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