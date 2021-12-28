Под Ижевском нашли разбившийся Ми-2. Член экипажа погиб

В Удмуртии после многочасовых поисков обнаружили место крушения вертолета Ми-2. Один член экипажа погиб, написал 27 декабря глава республики Александр Бречалов на странице во «ВКонтакте».



«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил он.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, к поискам привлекли около 300 человек и 80 единиц техники.