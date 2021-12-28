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Под Ижевском нашли разбившийся Ми-2. Член экипажа погиб

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В Удмуртии после многочасовых поисков обнаружили место крушения вертолета Ми-2. Один член экипажа погиб, написал 27 декабря глава республики Александр Бречалов на странице во «ВКонтакте».

«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил он.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, к поискам привлекли около 300 человек и 80 единиц техники.

Вертолет Ми-2 с двумя человеками на борту совершил жесткую посадку в 14:15 мск в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Воздушное судно, принадлежащее Казанскому авиапредприятию, проводило обследование нефтепровода. После ЧП экипаж сам вышел на связь с МЧС.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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