Под Ижевском нашли разбившийся Ми-2. Член экипажа погиб

В Удмуртии после многочасовых поисков обнаружили место крушения вертолета Ми-2. Один член экипажа погиб, написал 27 декабря глава республики Александр Бречалов на странице во «ВКонтакте».
«Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщил он.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России, к поискам привлекли около 300 человек и 80 единиц техники.
Вертолет Ми-2 с двумя человеками на борту совершил жесткую посадку в 14:15 мск в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Воздушное судно, принадлежащее Казанскому авиапредприятию, проводило обследование нефтепровода. После ЧП экипаж сам вышел на связь с МЧС.