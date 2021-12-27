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При жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии никто не погиб

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На борту вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, было два человека. Жертв в результате происшествия нет, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Уточняется, что экипаж сам позвонил в службу «112». На место выехали спасатели. Следственный комитет начал проверку.

Инцидент произошел в понедельник в Якшур-Бодьинском районе республики. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 мск с аэродрома в Ижевске. Он проводил обследование нефтепровода. В 14:15 мск МЧС получило сообщение о жесткой посадке. СМИ писали о том, что воздушное судно якобы потерпело крушение.

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Комментарии (3)

мухомор
Российской замены Ми-2 просто не существует.
Ближайший аналог Bell 407, но на него у эксплуатантов не хватит средств.
Пока в приказном порядке не начнут выводить из эксплуатации гражданские борты, ничего не измениться.
Abu-Denis
Нормально. Всякая посадка, с места которой можно уйти своими ногами, считается удачной.
angel of death
летают на корытах, место которых давно на переплавке...
о новой авиации в стране не слышали...
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