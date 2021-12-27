При жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии никто не погиб

На борту вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку в Удмуртии, было два человека. Жертв в результате происшествия нет, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.



Уточняется, что экипаж сам позвонил в службу «112». На место выехали спасатели. Следственный комитет начал проверку.



Инцидент произошел в понедельник в Якшур-Бодьинском районе республики. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 мск с аэродрома в Ижевске. Он проводил обследование нефтепровода. В 14:15 мск МЧС получило сообщение о жесткой посадке. СМИ писали о том, что воздушное судно якобы потерпело крушение.

