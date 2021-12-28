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Музыкальную автопати на Дворцовой площади не оценили в полиции. Организаторы провели ночь в камере

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Громкая музыка у Александровской колонны стала административным делом об «организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка». Организаторов из Music box cars увезли в отдел полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, доковидные времена пытались вспомнить любители «музла» после забега Дедов Морозов на Дворцовой площади. Однако пели и плясали недолго. Около девяти вечера 26 декабря наряд патрульно-постовой службы ГУ МВД привлекла громкая музыка у колонны. Как выяснили сотрудники полиции, она раздавалась из четырех автомобилей — двух «Фордов Фокусов», «Фольксвагена Гольфа» и «Опеля Астры». Водителей — трех мужчин в возрасте от 28 лет до 31 года и 30-летнюю санитарку одного из научных центров, а также двух участников-пешеходов — 23-летнего неработающего и 30-летнего гендиректора петербургской фирмы — увезли в отдел.

Там выяснилось, что все они участники клуба, который устраивает музыкальные автовечеринки. И после забега Дедов Морозов через соцсети они звали всех на продолжение тусовки на Дворцовой.

В отношении всех доставленных составлены протоколы. До утра их оставили в помещениях для задержанных лиц.

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Комментарии (8)

VKuser14172982
нет ли тут оскорбления?
"пят на ше чка" (Лапенко)
261847251
Ещё и музло наверное паршивое слушали.
Какую-нибудь современную MTV-шную жвачку.

То ли дело: белой ночью одинокий саксофонист выводит на Дворцовой какую-нибудь спокойную, красивую мелодию.

Я пару раз застал такое.
На Дворцовой и возле Спаса.
angel of death
лишите их прав, пожалуйста =)
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