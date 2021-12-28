Музыкальную автопати на Дворцовой площади не оценили в полиции. Организаторы провели ночь в камере

Громкая музыка у Александровской колонны стала административным делом об «организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка». Организаторов из Music box cars увезли в отдел полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, доковидные времена пытались вспомнить любители «музла» после забега Дедов Морозов на Дворцовой площади. Однако пели и плясали недолго. Около девяти вечера 26 декабря наряд патрульно-постовой службы ГУ МВД привлекла громкая музыка у колонны. Как выяснили сотрудники полиции, она раздавалась из четырех автомобилей — двух «Фордов Фокусов», «Фольксвагена Гольфа» и «Опеля Астры». Водителей — трех мужчин в возрасте от 28 лет до 31 года и 30-летнюю санитарку одного из научных центров, а также двух участников-пешеходов — 23-летнего неработающего и 30-летнего гендиректора петербургской фирмы — увезли в отдел.

