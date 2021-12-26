Сотни Дедов Морозов в центре Петербурга показали, как согреться после самой холодной зимней ночи

Заряд бодрости и новогоднего настроения 26 декабря вместе с бегунами получал фотограф «Фонтанки». Пятый международный забег Дедов Морозов стартовал в шесть вечера. Сотни бородачей разминались у Триумфальной арки Главного штаба, чтобы устремиться на улицы города.

Традиционно на выбор желающих дистанции в 2,5 и 5 км, улицы перекрыты для автомобилистов. Места для строгости нет: участники бежали, танцевали, прыгали и просто шли. Мороз, похоже, отступал, и к финишу тулупы были нараспашку. Впрочем, совсем скидывать их, как бывало в прошлые годы, никто не спешил. Всё же город пережил самую холодную ночь с начала зимы. По данным специалиста погодного центра «ФОБОС» Михаила Леуса, Петербург в ночь на 26 декабря промёрз до -23,1 градуса.