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Подростка задержали после стрельбы в магазине в Техасе. Убиты трое

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Стрельба произошла в магазине города Гарланд в американском штате Техас. Вероятно, ее устроил подросток. Об этом сообщил начальник местной полиции Джефф Брайан, передает телеканал Ksat.

По данным СМИ, вечером 26 декабря неизвестный вошел в минимаркет на заправке и с порога начал стрелять из пистолета. Погибли трое посетителей — молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет. Еще один, 15-летний сотрудник, ранен. После этого преступник скрылся на автомобиле.

Подозреваемого задержали в понедельник, им оказался 14-летний юноша. Сейчас ищут водителя пикапа, который увез злоумышленника с места.

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Комментарии (3)

Чекист007
пытался обслужиться без КуАра?**
260569221
Ставлю на чёрное
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