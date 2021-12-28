Подростка задержали после стрельбы в магазине в Техасе. Убиты трое

Стрельба произошла в магазине города Гарланд в американском штате Техас. Вероятно, ее устроил подросток. Об этом сообщил начальник местной полиции Джефф Брайан, передает телеканал Ksat.



По данным СМИ, вечером 26 декабря неизвестный вошел в минимаркет на заправке и с порога начал стрелять из пистолета. Погибли трое посетителей — молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет. Еще один, 15-летний сотрудник, ранен. После этого преступник скрылся на автомобиле.



Подозреваемого задержали в понедельник, им оказался 14-летний юноша. Сейчас ищут водителя пикапа, который увез злоумышленника с места.

