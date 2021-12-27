«Будут сиять новогодней гирляндой». Праздничные вечера принесут землянам парад планет и звездопад Квадрантиды

Предновогодние и праздничные вечера предоставят землянам возможность наблюдать парад планет — всех, кроме Марса, поскольку он виден на утреннем небе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Московского планетария.



«Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой», постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон, они тоже участвуют в параде, но скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы», — говорится в сообщении.