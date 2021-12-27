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«Будут сиять новогодней гирляндой». Праздничные вечера принесут землянам парад планет и звездопад Квадрантиды

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Предновогодние и праздничные вечера предоставят землянам возможность наблюдать парад планет — всех, кроме Марса, поскольку он виден на утреннем небе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой», постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон, они тоже участвуют в параде, но скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы», — говорится в сообщении.

Лучше всего парад будет виден на юге России, где планеты окажутся выше над горизонтом. Лучшее время для наблюдения — пять вечера по Москве, так как после шести начинает скрываться Венера, а затем и Сатурн с Юпитером.

Это не единственный космический новогодний сюрприз — 3 января земляне смогут наблюдать звездопад Квадрантиды. В пик его активности ожидается до 120 метеоров в час — это 1–2 метеора в минуту при ясном небе.

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Комментарии (3)

266987391
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благод.арна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Увы.... Большая часть населения будет в несознанке все 10 выходных.... Утром 11-го дня кое-как очухаются и - на работу..... етить её.......
hal9000
на морозе не очень с телескопом возится..пока найдешь пока сфокусируешься..замерзнешь нафиг..да и особо там смотреть нефиг..лучшек луну прямо из квартиры можно наблюдать..там интересней..)
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