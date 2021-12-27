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Совершивший жесткую посадку Ми-2 в Удмуртии до сих пор не нашли. К поискам подключили сотню человек и снегоходы

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В Удмуртии уже несколько часов ищут экипаж вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.

С воздуха поиск ведут вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой и беспилотные системы МЧС. На земле работают спасатели, сотрудники ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных Минприроды и Минздрава, органов местного самоуправления, добровольцы.

Всего в спасательной операции задействовано 107 человек, 36 единиц техники, семь снегоходов.

Вертолет Ми-2 с двумя человеками на борту совершил жесткую посадку в 14:15 мск в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Воздушное судно, принадлежащее Казанскому авиапредприятию, проводило обследование нефтепровода. После ЧП экипаж сам вышел на связь с МЧС.

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Комментарии (3)

Moyka
"Вертолет Ми-2 с двумя человеками на борту" это СИЛЬНО!!!
Фонтанка, откуда ты набираешь авторов? Возьми меня, я много денег не попрошу.
Dimitry Antonov
Экипаж сам вышел на связь, обследовали нефтепровод, неужели их надо искать такими силами и нельзя определить место их нахождения техническими средствами?
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