Совершивший жесткую посадку Ми-2 в Удмуртии до сих пор не нашли. К поискам подключили сотню человек и снегоходы

В Удмуртии уже несколько часов ищут экипаж вертолета Ми-2, который совершил жесткую посадку. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.



С воздуха поиск ведут вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой и беспилотные системы МЧС. На земле работают спасатели, сотрудники ведомственной пожарной охраны УФСИН, МВД, Росгвардии, региональных Минприроды и Минздрава, органов местного самоуправления, добровольцы.



Всего в спасательной операции задействовано 107 человек, 36 единиц техники, семь снегоходов.

