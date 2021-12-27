Путин на встрече с Рахмоном в Петербурге: В России живет и работает более миллиона граждан Таджикистана

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретились 27 декабря в Константиновском дворце в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Одной из тем обсуждения стал вопрос миграции. Путин отметил, что российская экономика заинтересована «в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей».



«Очень много желающих изучать русский язык — это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1 миллиард 800 миллионов [долларов], то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось — где-то 1 миллиард 700 [миллионов долларов] получилось», — сказал президент РФ.

