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Путин на встрече с Рахмоном в Петербурге: В России живет и работает более миллиона граждан Таджикистана

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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретились 27 декабря в Константиновском дворце в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Одной из тем обсуждения стал вопрос миграции. Путин отметил, что российская экономика заинтересована «в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей».

«Очень много желающих изучать русский язык — это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана. Если в позапрошлом году они перевели домой где-то 1 миллиард 800 миллионов [долларов], то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось — где-то 1 миллиард 700 [миллионов долларов] получилось», — сказал президент РФ.

28 декабря в Петербурге пройдет неформальная встреча руководителей стран СНГ. Помимо Путина, в ней примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

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Комментарии (14)

dedmoroz_5e4d8827384c2
пусть глава этой диаспоры пусть запретит своим подданным парковаться вторым рядом в РФ/
chip1
В каком месте нам радоваться?
Банин
Не читая Рахмон это кто? Тот самый комик из ТВ?
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