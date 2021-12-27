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ЦБ открестился от контроля за переводами между физлицами. Его больше интересуют онлайн-казино и букмекеры

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В Центробанке объяснили, для чего регулятор разослал банкам новую форму отчетности обо всех переводах между физлицами. На самом деле Банк России с 2022 года планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, рассказали в его пресс-службе 27 декабря.

Ранее издание РБК сообщило, что в новых отчетах должны указываться все входящие и исходящие переводы между физлицами, включая переводы с карты на карту, со счета на счет и через Систему быстрых платежей. В ЦБ изданию пояснили, что новая форма отчетности вводится в целях оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации для анализа рынка и для формирования статистических показателей.

В Банке России прокомментировали публикацию дополнительно. Там сообщили, что новая мера не предполагает тотальный контроль за операциями россиян и иностранцев. Она нужна, чтобы выявлять отдельные зоны риска «с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами», — цитирует заявление регулятора РИА Новости. Собирать данные от банков планируют только в случае, если есть риск использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров.

Отдельно подчеркивается, что нововведение не коснется малого бизнеса и оно в принципе не предполагает введение новой отчетности по операциям физлиц.

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — объяснили в Центробанке.

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Комментарии (6)

Pilat
С одной стороны это правильное решение.
Но мы то знаем, что рано или поздно все будет под тотальным контролем.
Милая +
Так, начало информационным уточнениям положено. Понаблюдаем дальше за действиями ЦБ и последствиями для экономики.
vader
"«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — объяснили в Центробанке."

Все помнят мультик про попугая, удава, слоненка и мартышку?

"А три ореха это куча?"
"Нет, не куча".
"А пять?"
"А пять уже куча".

Так и тут - огромная сумма это сколько?
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