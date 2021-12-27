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ЦБ будет контролировать все переводы денег между физлицами

Банк России начнёт запрашивать у банков данные обо всех переводах между физическими лицами — то есть о p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе личные данные отправителей и получателей.

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Соответствующую форму отчётности банк разослал кредитным организациям, сообщает 27 декабря РБК.

В ЦБ изданию пояснили, что новая форма отчётности вводится в целях оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации для анализа рынка и для формирования статистических показателей. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям, например, по конкретным картам или по определённым гражданам (паспорт, ID, ИНН, телефон).

В отчёте должны указываться все входящие и исходящие переводы между физлицами:

  • со счёта на счет;
  • с карты на карту;
  • через Систему быстрых платежей;
  • с электронного кошелька на электронный кошелёк, с карты на кошелёк и обратно;
  • со счета абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;
  • переводы физлица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
  • трансграничные переводы;
  • без открытия счета, в том числе через платёжные терминалы платёжных агентов;
  • через системы денежных переводов, такие как Western Union, CONTACT и пр.

По мнению экспертов, нововведение может быть использовано для борьбы с бизнесом, принимающим оплату на личные карты, с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками.

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Комментарии (27)

Wert
А между некоторыми физлицами особенно?
Modest_5e4ce41f7533b
Трепещи теневик! Теперь на все серые доходы только семечки стаканчиками у бабки на улице покупать. (Чего-то давно я таких бабок не видел).
Я Иванов
обычный сбор статистики. только более глобальный. мне фиолетово. я обычный потребитель.
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