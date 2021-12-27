ЦБ будет контролировать все переводы денег между физлицами

Соответствующую форму отчётности банк разослал кредитным организациям, сообщает 27 декабря РБК.



В ЦБ изданию пояснили, что новая форма отчётности вводится в целях оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации для анализа рынка и для формирования статистических показателей. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям, например, по конкретным картам или по определённым гражданам (паспорт, ID, ИНН, телефон).

В отчёте должны указываться все входящие и исходящие переводы между физлицами:

