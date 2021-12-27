ЦБ будет контролировать все переводы денег между физлицами

Соответствующую форму отчётности банк разослал кредитным организациям, сообщает 27 декабря РБК.
В ЦБ изданию пояснили, что новая форма отчётности вводится в целях оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации для анализа рынка и для формирования статистических показателей. В отдельных случаях ЦБ может запрашивать информацию по отдельным операциям, например, по конкретным картам или по определённым гражданам (паспорт, ID, ИНН, телефон).
В отчёте должны указываться все входящие и исходящие переводы между физлицами:
- со счёта на счет;
- с карты на карту;
- через Систему быстрых платежей;
- с электронного кошелька на электронный кошелёк, с карты на кошелёк и обратно;
- со счета абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;
- переводы физлица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
- трансграничные переводы;
- без открытия счета, в том числе через платёжные терминалы платёжных агентов;
- через системы денежных переводов, такие как Western Union, CONTACT и пр.
По мнению экспертов, нововведение может быть использовано для борьбы с бизнесом, принимающим оплату на личные карты, с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками.