Федор Бондарчук стал генпродюсером «НМГ Студии»

«Привлечение такого признанного мастера как Фёдор Сергеевич Бондарчук, несомненно, поможет достичь этой цели», — сказала Светлана Баланова, генеральный директор НМГ.

Обновленная «НМГ Студия» будет снимать больше видеопродукции для ТВ, кино и видеосервисов.

Теперь генеральным продюсером студии стал режиссер Фёдор Бондарчук, чья компания Art Pictures Studio и ранее входила в состав активов НМГ. Гендиректором «НМГ Студия» назначен Дмитрий Табарчук, продюсер компании Art Pictures Vision.

Российский медиахолдинг Национальная Медиа Группа (НМГ) провел кадровые изменения в компании «НМГ Студия». Об этом «Фонтанке» сообщили в организации 27 декабря.

В 2021 году компания уже заключила договор приоритетного предложения (first look deal) со «Студией Видеопрокат», а также с продюсером, сценаристом и режиссером Ильей Куликовым.



Ранее студию возглавлял Вячеслав Муругов, гендиректор «СТС Медиа». Он останется на руководящей работе в НМГ, а также возглавит контентный комитет «НМГ Студии», в который войдут Федор Бондарчук, креативный продюсер «НМГ студии» Жора Крыжовников (Андрей Першин), продюсеры компании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

