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«Почту России» оштрафовали из-за аварийного состояния здания-памятника Варшавского вокзала, оставшегося без крыши

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Комплекс Варшавского вокзала. Товарный пакгауз (южный) на <a href="https://www.citywalls.ru/house29996.html" class="_ io-leave-page" target="_blank">Citywalls.ru</a>
Комплекс Варшавского вокзала. Товарный пакгауз (южный) на Citywalls.ru
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Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал АО «Почта России» за ненадлежащее содержание здания южного склада Варшавского вокзала, признанного объектом культурного наследия. Об этом 27 декабря сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Речь идет о строении на набережной Обводного канала, 118, к.3. Это товарный пакгауз, входящий в комплекс Варшавского вокзала. Правообладателем здания является АО «Почта России».

Еще в прошлом году комитет по государственному контролю и охране памятников архитектуры обратился с иском к владельцу участка об обязании в течение полугода выполнить консервацию объекта и противоаварийные работы, а в течение двух лет провести реставрацию памятника.

В марте этого года сотрудники комитета никакой консервации не увидели, но выявили, что у объекта полностью утрачена двускатная крыша и «стоечно-балочная деревянная каркасная система», разрушена кирпичная кладка, а где-то отсутствуют окна и двери. Также экспертам было очевидно, что памятник горел, но следы пожара никто не устранил. Стены памятника исписаны вандальными надписями, повреждены биопоражениями, а внутри объекта — строительный и другой мусор.

«Представитель АО «Почта России» в суд не явился. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Комплекс Варшавского вокзала. Товарный пакгауз (южный) на <a href="https://www.citywalls.ru/house29996.html" class="_ io-leave-page" target="_blank">Citywalls.ru</a>
Комплекс Варшавского вокзала. Товарный пакгауз (южный) на Citywalls.ru

Варшавский вокзал в стиле эклектика был построен в 1850-х годах. По своему назначению он существовал до 2001 года — позднее главное здание превратили в ТРК «Варшавский экспресс». Комплекс построек вокзала на набережной Обводного канала, 116 и 118, признан выявленным объектом культурного наследия. Согласно актуальной версии списка КГИОП, в комплекс входят семь памятников.

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