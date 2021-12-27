«Почту России» оштрафовали из-за аварийного состояния здания-памятника Варшавского вокзала, оставшегося без крыши

Еще в прошлом году комитет по государственному контролю и охране памятников архитектуры обратился с иском к владельцу участка об обязании в течение полугода выполнить консервацию объекта и противоаварийные работы, а в течение двух лет провести реставрацию памятника.

Речь идет о строении на набережной Обводного канала, 118, к.3. Это товарный пакгауз, входящий в комплекс Варшавского вокзала. Правообладателем здания является АО «Почта России».

Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал АО «Почта России» за ненадлежащее содержание здания южного склада Варшавского вокзала, признанного объектом культурного наследия . Об этом 27 декабря сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В марте этого года сотрудники комитета никакой консервации не увидели, но выявили, что у объекта полностью утрачена двускатная крыша и «стоечно-балочная деревянная каркасная система», разрушена кирпичная кладка, а где-то отсутствуют окна и двери. Также экспертам было очевидно, что памятник горел, но следы пожара никто не устранил. Стены памятника исписаны вандальными надписями, повреждены биопоражениями, а внутри объекта — строительный и другой мусор.



«Представитель АО «Почта России» в суд не явился. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

