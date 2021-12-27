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Задержаны двое боевиков Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. СК показал видео

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Следственный комитет и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края, которых подозревают в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, как сообщили 27 декабря в СК РФ, по версии следствия, задержанные Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев в 1999 году в составе вооружённой группы боевиков под предводительством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на военнослужащих ВС РФ в Ботлихском районе Республики Дагестан.

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В действиях Бакиева и Канмурзаева следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооружённый мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов). По ходатайству следствия Бакиеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С участием фигурантов уголовного дела уже проведены следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли в устойчивой вооружённой группе. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие участники банды, совершившие в августе 1999 года нападение на военнослужащих и правоохранителей РФ, в результате которого в общей сложности были убиты 33 и ранены 34 человека.

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