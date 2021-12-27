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МЧС выпустило клип, в основу которого легла идея погибшего министра Евгения Зиничева

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МЧС России 27 декабря выпустило клип о своей работе на песню Дениса Майданова. Ролик опубликован в официальных соцсетях министерства.

«В клипе воссозданы моменты реальных ЧС, произошедших в России в разные годы. Среди них пожар на Останкинской телебашне в 2000 году, обрушение жилого дома в Магнитогорске в 2018 году и другие. Так, в клипе показаны уникальные кадры, как специалисты Центра «Лидер» МЧС России спасли 10-месячного Ваню Фокина, находившегося больше суток под завалами», — сообщает пресс-служба министерства.

Идея создания клипа возникла у министра ЧС, Героя России Евгения Зиничева во время проведения международного салона «Комплексная безопасность — 2021». Именно тогда Денис Майданов впервые со сцены исполнил песню «Ангелы доброй надежды».

В съемках приняли участие более 100 сотрудников МЧС России, снимали видеоролик на протяжении полугода. Клип стал последним проектом Евгения Зиничева, трагически погибшего в сентябре.

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Комментарии (3)

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Жаль, что в клип не вошла история, случившаяся в Хибинах в марте этого года. Когда детский туристский клуб из Петербурга попал в ЧС и один ребёнок погиб потому что МЧС не дало вертолёт для врачей, т. к. вертолёты МЧС были отданы под коммерческие перевозки. А ведь эта история лучше всего характеризует «героя РФ».
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