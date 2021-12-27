Синоптики предсказали, как поменяется погода ближе к Новому году. Пока морозно, и есть приятный подарок

Температура минус 9 градусов при повышенной влажности воздуха 82%, по данным «Яндекса», преимущественно ощущается как минус 13. А не минус 30, как вчера . В течение недели будет понемногу теплеть. И можно надеяться на один приятный подарок: в ближайшие дни будет светлее не только потому, что день стал прибавляться, но и потому, что солнце обещает выглядывать из-за облаков.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью шёл небольшой снег, днём же — без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, на дорогах гололедица, атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха с ночных 14–16, а в окрестностях до 18 градусов мороза днём повысится до 8–10.

Прогноз «Яндекса» отличается: он обещает пасмурную погоду и снег днем — 2,4 мм. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает именно паcмурно, от минус 10 до плюс 1 градуса. Самое холодное 27 декабря выдалось в Ленинграде в 1961 году, минус 26, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 7.



Завтра, по данным СЗ УГМС, тоже будет облачно с прояснениями и чуть теплее. Солнце может выглянуть даже в среду при переменной облачности.

