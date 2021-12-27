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Синоптики предсказали, как поменяется погода ближе к Новому году. Пока морозно, и есть приятный подарок

Над нами формируется антициклон. В понедельник, 27 декабря, в Петербурге холодно, но уже не так, как в воскресенье.

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Температура минус 9 градусов при повышенной влажности воздуха 82%, по данным «Яндекса», преимущественно ощущается как минус 13. А не минус 30, как вчера. В течение недели будет понемногу теплеть. И можно надеяться на один приятный подарок: в ближайшие дни будет светлее не только потому, что день стал прибавляться, но и потому, что солнце обещает выглядывать из-за облаков.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью шёл небольшой снег, днём же — без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, на дорогах гололедица, атмосферное давление будет повышаться. Температура воздуха с ночных 14–16, а в окрестностях до 18 градусов мороза днём повысится до 8–10.

Прогноз «Яндекса» отличается: он обещает пасмурную погоду и снег днем — 2,4 мм. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает именно паcмурно, от минус 10 до плюс 1 градуса. Самое холодное 27 декабря выдалось в Ленинграде в 1961 году, минус 26, а самое тёплое — в 2011 году, плюс 7.

Завтра, по данным СЗ УГМС, тоже будет облачно с прояснениями и чуть теплее. Солнце может выглянуть даже в среду при переменной облачности.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Погоду северо-запада России определяет формирующийся антициклон, поясняет центр «Фобос». Он обеспечивает небольшие снежные заряды только местами и минус 8–13 градусов. «Но в четверг-пятницу в регион прорвётся атлантический циклон, и под аккомпанемент снегопадов столбики термометров дотянутся до 0… -5 градусов. <...> В Санкт-Петербурге в первую половину недели без существенных осадков, а днём только -8… -11 градусов. Затем на берегах Невы пойдёт снег, а к пятнице дневная температура повысится до 0… -3 градусов», — предсказывает «Фобос».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

52525252
Еще тот подарок?! Конечно -23 это слишком. Хотя в Ленинграде бывало и -30 и более. Но +1 это жижа гадко и сплошная грязь.Держалось бы -10 и замечательно.
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