В Минэкономразвития опровергли намерение Евросоюза взыскать с России €290 млрд за импортозамещение

Минэкономразвития назвало недостоверными сведения о том, что Евросоюз требует от России €290 млрд из-за политики импортозамещения. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



По данным МЭР, ЕС хочет, чтобы Москва отменила или модифицировала «отдельные меры», которые Брюссель считает «нарушающими правила ВТО». «В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», – заявили в министерстве.



Также там добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.

