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В Минэкономразвития опровергли намерение Евросоюза взыскать с России €290 млрд за импортозамещение

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Минэкономразвития назвало недостоверными сведения о том, что Евросоюз требует от России €290 млрд из-за политики импортозамещения. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным МЭР, ЕС хочет, чтобы Москва отменила или модифицировала «отдельные меры», которые Брюссель считает «нарушающими правила ВТО». «В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», – заявили в министерстве.

Также там добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию с требованием взыскать с России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения. В ЕС утверждают, что Москва в течение нескольких лет разрабатывала меры, которые ставят европейские компании в невыгодное положение при продаже товаров и услуг госпредприятиям и другим организациям в стране посредством коммерческих закупок.

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Комментарии (4)

asanti14
Для кого опровергать? Для умеющих читать исходники это и так было ясно с самого начала. Для дебилов, у кого новостным источником являются соцсети и новостные помойки это опровержение всё равно будет слишком сложно, они не умеют в подумать.
Артист ритуальных услуг
Откаты под угрозой! Журналистов - посадить! :)
266982360
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится. даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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