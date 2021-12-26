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МВД премируют на 1,3 млрд рублей к Новому году

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Министерству внутренних дел выделили 1,35 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ «в целях материального стимулирования сотрудников» в 2021 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, каждый сотрудник ведомства должен получить не менее 2 тысяч рублей в качестве премии. МВД поручено проследить за целевым и эффективным использованием средств.

Ранее кабмин направил свыше 12,2 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников. Это касается учителей, врачей и работников области науки и культуры.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
За подавление оппозиции и борьбу против свободы слова,больше то похвастаться справедливо говоря нечем.
266982273
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Шелудивый пёс
За самоотверженную борьбу с коронавирусом
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