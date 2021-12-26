МВД премируют на 1,3 млрд рублей к Новому году

Министерству внутренних дел выделили 1,35 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ «в целях материального стимулирования сотрудников» в 2021 году. Соответствующее распоряжение, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, каждый сотрудник ведомства должен получить не менее 2 тысяч рублей в качестве премии. МВД поручено проследить за целевым и эффективным использованием средств.



Ранее кабмин направил свыше 12,2 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников. Это касается учителей, врачей и работников области науки и культуры.

