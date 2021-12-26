Три самолета не смогли вовремя улететь из Пулково из-за непогоды. Пассажиры ждали по нескольку часов

Транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки вылетов из Пулково из-за непогоды. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, самолет «РусЛайна» накануне должен был улететь в Тамбов из Петербурга в 12:05, но был задержан из-за позднего прибытия борта, ему мешали плохие метеоусловия. Ждать пришлось 19 часов, на это время людей разместили в гостиницах и обеспечили питанием, рейс отправился на следующий день в 9:24.
Та же участь постигла рейс этой авиакомпании, который не смог отправиться в Иваново. Борт должен был улететь в воскресенье в 10:25, но сделал это только в 14:52.
Больше четырех часов оказались вынуждены ожидать вылета и пассажиры авиакомпании «Северный ветер». Рейс из Петербурга в Москву был запланирован на 11:00 воскресенья, однако самолет смогли отправить лишь в 17:10.
«Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования», — заявили в ведомстве.
«Фонтанка» писала, что рейс FV 5964 отправился в Петербург из египетского Шарм-эль-Шейха с 14-часовым опозданием.