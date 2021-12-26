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Три самолета не смогли вовремя улететь из Пулково из-за непогоды. Пассажиры ждали по нескольку часов

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Транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки вылетов из Пулково из-за непогоды. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, самолет «РусЛайна» накануне должен был улететь в Тамбов из Петербурга в 12:05, но был задержан из-за позднего прибытия борта, ему мешали плохие метеоусловия. Ждать пришлось 19 часов, на это время людей разместили в гостиницах и обеспечили питанием, рейс отправился на следующий день в 9:24.

Та же участь постигла рейс этой авиакомпании, который не смог отправиться в Иваново. Борт должен был улететь в воскресенье в 10:25, но сделал это только в 14:52.

Больше четырех часов оказались вынуждены ожидать вылета и пассажиры авиакомпании «Северный ветер». Рейс из Петербурга в Москву был запланирован на 11:00 воскресенья, однако самолет смогли отправить лишь в 17:10.

«Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования», — заявили в ведомстве.

«Фонтанка» писала, что рейс FV 5964 отправился в Петербург из египетского Шарм-эль-Шейха с 14-часовым опозданием.

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Комментарии (5)

266982273
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буд.у благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Граждане! Путешествуйте поездами РЖД! Если вот только омикрон не подхватите ненароком....
266182335
А мы поезд в метро ждали больше 10 минут. Где новость?
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