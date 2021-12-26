Три самолета не смогли вовремя улететь из Пулково из-за непогоды. Пассажиры ждали по нескольку часов

Транспортная прокуратура начала проверку после массовой задержки вылетов из Пулково из-за непогоды. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.



Так, самолет «РусЛайна» накануне должен был улететь в Тамбов из Петербурга в 12:05, но был задержан из-за позднего прибытия борта, ему мешали плохие метеоусловия. Ждать пришлось 19 часов, на это время людей разместили в гостиницах и обеспечили питанием, рейс отправился на следующий день в 9:24.



Та же участь постигла рейс этой авиакомпании, который не смог отправиться в Иваново. Борт должен был улететь в воскресенье в 10:25, но сделал это только в 14:52.

