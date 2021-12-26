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Рейс из Египта не смог вовремя вылететь в Петербург. Взлёта пассажиры ждали 14 часов

Лишние полдня на египетском курорте получили пассажиры авиакомпании «Россия», которые ещё в субботу рассчитывали оказаться в Петербурге. В Пулково их доставят с 14-часовым опозданием.

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О затянувшемся пребывании в аэропорту Шарм-эль-Шейх «Фонтанке» 26 декабря сообщил пассажир рейса FV 5964. По плану он уже должен был разбирать чемодан в Петербурге, но в ночь на воскресенье всё ещё наблюдал египетский пейзаж.

«Задержали на 14 часов, кормили один раз, люди сидят в аэропорту», — доложил он обстановку.

По данным петербургского аэропорта, рейс ждали в Пулково около десяти часов вечера в субботу, но борт вылетел из Египта только в семь часов утра в воскресенье. Ожидается, что он приземлится в Пулково в 12:14.

В авиакомпании сбой в расписании объяснили поздним прибытием самолёта в Шарм-эль-Шейх. Пассажиров, как заверяют, известили.

«Рейс #5964 был задержан по причине позднего прибытия воздушного судна. В Шарм-эль-Шейхе пассажиры заранее были оповещены о корректировке времени вылета и трансфера в аэропорт. Их доставили в аэропорт к новому времени вылета», — сообщил официальный представитель АК «Россия».

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