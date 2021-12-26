Рейс из Египта не смог вовремя вылететь в Петербург. Взлёта пассажиры ждали 14 часов

О затянувшемся пребывании в аэропорту Шарм-эль-Шейх «Фонтанке» 26 декабря сообщил пассажир рейса FV 5964. По плану он уже должен был разбирать чемодан в Петербурге, но в ночь на воскресенье всё ещё наблюдал египетский пейзаж.



«Задержали на 14 часов, кормили один раз, люди сидят в аэропорту», — доложил он обстановку.



По данным петербургского аэропорта, рейс ждали в Пулково около десяти часов вечера в субботу, но борт вылетел из Египта только в семь часов утра в воскресенье. Ожидается, что он приземлится в Пулково в 12:14.

