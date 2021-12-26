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Кадыров пообещал подумать о новом сроке во главе Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока не думал о возможности баллотироваться на новый срок.

«Теперь эта возможность есть. Время придет — подумаю», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий главам регионов избираться более двух сроков подряд. Кроме того, региональным руководителям теперь запрещено называться «президентами».

Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года. Дважды (в 2007 и 2011 годах) его кандидатуру утверждал региональный парламент. А в 2016 и 2021 году он избирался на прямых выборах. Следующие выборы должны пройти в 2026 году.

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Комментарии (12)

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3дравствуйте. Извини.те ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
AlBerkut
Ну да, вероятная кандидатура на повышение, если верный пехотинец на смену кое-кому придёт, то ИМХО сейчас тут даже ещё не цветочки, а совсем бутончики...
Поэтому пока и думает, куда же ему избираться......
Денеб
Диктатор кокетничает......
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