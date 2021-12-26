Кадыров пообещал подумать о новом сроке во главе Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пока не думал о возможности баллотироваться на новый срок.



«Теперь эта возможность есть. Время придет — подумаю», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).



Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий главам регионов избираться более двух сроков подряд. Кроме того, региональным руководителям теперь запрещено называться «президентами».



Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с 2007 года. Дважды (в 2007 и 2011 годах) его кандидатуру утверждал региональный парламент. А в 2016 и 2021 году он избирался на прямых выборах. Следующие выборы должны пройти в 2026 году.

