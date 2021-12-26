«Местами до минус 25». Центральную Россию ждет новый удар морозов

В Центральную Россию вернутся морозы, похолодает до минус 25 градусов. Об этом 26 декабря заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.



«Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения», — сказал синоптик РИА Новости.



В ночь на 27 декабря в Москве похолодает до минус 13–15 градусов, а в Подмосковье температура опустится до минус 17. Самой морозной в последнюю неделю года окажется ночь на среду, температура в столице составит до минус 20, а в Московской области — до минус 25 градусов.

