«Местами до минус 25». Центральную Россию ждет новый удар морозов

В Центральную Россию вернутся морозы, похолодает до минус 25 градусов. Об этом 26 декабря заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения», — сказал синоптик РИА Новости.
В ночь на 27 декабря в Москве похолодает до минус 13–15 градусов, а в Подмосковье температура опустится до минус 17. Самой морозной в последнюю неделю года окажется ночь на среду, температура в столице составит до минус 20, а в Московской области — до минус 25 градусов.
В Петербурге, согласно данным «Яндекса», на следующей неделе должно потеплеть. До минус 10 ожидается в понедельник. В новогоднюю ночь обещают небольшой снег и до минус 2 градусов. А 1 января прогнозируется плюс 1.
Ранее синоптик центра «Фобос» рассказал, что утром 26 декабря температура в Петербурге опустилась до минус 23,1 градуса. Последний раз такой холодный декабрь был в 2002 году.