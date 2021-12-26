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«Местами до минус 25». Центральную Россию ждет новый удар морозов

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В Центральную Россию вернутся морозы, похолодает до минус 25 градусов. Об этом 26 декабря заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения», — сказал синоптик РИА Новости.

В ночь на 27 декабря в Москве похолодает до минус 13–15 градусов, а в Подмосковье температура опустится до минус 17. Самой морозной в последнюю неделю года окажется ночь на среду, температура в столице составит до минус 20, а в Московской области — до минус 25 градусов.

В Петербурге, согласно данным «Яндекса», на следующей неделе должно потеплеть. До минус 10 ожидается в понедельник. В новогоднюю ночь обещают небольшой снег и до минус 2 градусов. А 1 января прогнозируется плюс 1.

Ранее синоптик центра «Фобос» рассказал, что утром 26 декабря температура в Петербурге опустилась до минус 23,1 градуса. Последний раз такой холодный декабрь был в 2002 году.

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Комментарии (8)

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