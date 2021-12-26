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Собчак иронично прокомментировала награду дочери Кадырова

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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новое карьерное достижение старшей дочери Рамзана Кадырова.

«Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат в октябре стала министром культуры республики, а теперь получила медаль «За защиту прав человека». Скоро ей исполнится 23 года. Стремительная карьера», — написала Собчак в Telegram.

Как писала «Фонтанка», Айшат Кадырову наградил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев. Знак отличия она получила «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики».

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Комментарии (6)

hal9000
Действительно...Собчак лучшеб сказала-Смотри будешь потом такая же как я-Иго го..Дом 2 снимать...лучше уж давай сама все без помощи родителей
chip1
Завтра будет извинятся, что не так ее поняли, просто неудачно поздравила!
Mafioza
Дочери Собчака только и язвить о достижениях дочери Кадырова) она-то не такая, всего добилась сама:)
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