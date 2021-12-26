Собчак иронично прокомментировала награду дочери Кадырова

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новое карьерное достижение старшей дочери Рамзана Кадырова.



«Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат в октябре стала министром культуры республики, а теперь получила медаль «За защиту прав человека». Скоро ей исполнится 23 года. Стремительная карьера», — написала Собчак в Telegram.



Как писала «Фонтанка», Айшат Кадырову наградил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев. Знак отличия она получила «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики».

