Дочь Кадырова отметили за успехи в защите прав человека

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова получила медаль «За защиту прав человека». Айшат Кадырову наградил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев.
«По рекомендации Общественной комиссии при нашем аппарате министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова удостоена медали «За защиту прав человека». Знак отличия передан Айшат Рамзановне за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью», — цитирует 25 декабря Нухажиева РИА Новости.
В октябре дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни. Спикер парламента республики пожелал своей 22-летней племяннице успехов.