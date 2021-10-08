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Дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни. Спикер парламента республики пожелал своей 22-летней племяннице успехов

Министерство культуры Чечни возглавила старшая дочь Рамзана Кадырова

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Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат назначена на должность министра культуры Чечни. Об этом 8 октября сообщил спикер парламента республики Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья! От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики», — написал Даудов.

По его словам, Айшат является талантливым и креативным руководителем, которому уже удалось «внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров» и добиться «высоких показателей» по всем направлениям деятельности Минкульта Чечни. Даудов пожелал своей племяннице успехов и удачи на посту.

Айшат Кадыровой — 22 года, она является первой дочерью главы республики Рамзана Кадырова. С сентября 2020 года она занимала должность первого замминистра культуры Чечни. Всего у Кадырова 14 детей.

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Комментарии (13)

Yar_Petr
ну вот)) а вы говорите молодежь у нас пропащая. вон какие дети талантливые растут!! 22 года, а уже министр культуры!!
Михаил Петров-Водкин
В лице этого мурла Россия переплюнула всех туркменбаши с кимами из КНДР.
Чёрт Опасный
Всё же как радостно на сердце тому, что есть такая талантливая, во всех без исключения областях, семья!

Президент ведь не просто так обещал поддерживать многодетные семьи.
Молодец, держит слово!
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