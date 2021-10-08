Дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни. Спикер парламента республики пожелал своей 22-летней племяннице успехов

Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат назначена на должность министра культуры Чечни. Об этом 8 октября сообщил спикер парламента республики Магомед Даудов на своей странице в Instagram.



«Дорогие друзья! От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую племянницу Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики», — написал Даудов.



По его словам, Айшат является талантливым и креативным руководителем, которому уже удалось «внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров» и добиться «высоких показателей» по всем направлениям деятельности Минкульта Чечни. Даудов пожелал своей племяннице успехов и удачи на посту.

