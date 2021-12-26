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Песков: Путин просчитывает ходы, как настоящий гроссмейстер

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Владимир Путин просчитывает действия в политике на несколько ходов вперед. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире канала «Россия 1».

«Президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что у Путина и Байдена наладился «очень хороший диалог».

«То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому, и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально», — добавил Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что гарантии безопасности от НАТО для России являются «вопросом жизни и смерти».

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Комментарии (20)

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