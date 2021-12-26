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В занесенной снегом Башкирии новое массовое ДТП. Столкнулись 11 машин

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В Башкирии столкнулись 11 автомобилей. Это не единственное массовое ДТП за день.

По данным регионального УГИБДД, авария произошла на 191-м км трассы Уфа — Оренбург. Пострадавших нет. На месте работает полиция. «Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга», — добавили в ведомстве.

За несколько часов до этого на 49-м км той же трассы столкнулись более 30 автомобилей. Один человек погиб, пятеро пострадали. А на автодороге М-5 «Урал» свыше трех десятков машин оказались в снежном плену.

Автор: БашДТП | Уфа и Башкортостан / «ВКонтакте»

«Фонтанка» писала, что на территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение. В регионе метель и сильный ветер до 20–25 м/c.

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Комментарии (3)

тов
Государство берет с каждого больше половины цены бензина, плюс дорожный налог и платон.

За то, чтобы по дорогам можно было проехать.

Но эти миллиарды уходят не туда.
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