В занесенной снегом Башкирии новое массовое ДТП. Столкнулись 11 машин

В Башкирии столкнулись 11 автомобилей. Это не единственное массовое ДТП за день.
По данным регионального УГИБДД, авария произошла на 191-м км трассы Уфа — Оренбург. Пострадавших нет. На месте работает полиция. «Известно, что участники аварии направлялись в Уфу со стороны Оренбурга», — добавили в ведомстве.
За несколько часов до этого на 49-м км той же трассы столкнулись более 30 автомобилей. Один человек погиб, пятеро пострадали. А на автодороге М-5 «Урал» свыше трех десятков машин оказались в снежном плену.
Автор: БашДТП | Уфа и Башкортостан / «ВКонтакте»
«Фонтанка» писала, что на территории Башкирии объявлено штормовое предупреждение. В регионе метель и сильный ветер до 20–25 м/c.