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В Башкирии более 30 машин оказались в снежном плену. Очевидцы показали кадры, похожие на постапокалипсис

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В Туймазинском районе Башкирии 33 автомобиля оказались в снежном плену на трассе М-5 «Урал» из-за сильной метели. Проехать не могут как легковые, так и грузовые машины, заявили 26 декабря в региональном госкомитете по ЧС.

«На данный момент на перекресток прибыли два КамАЗа с ковшами, из г. Туймазы, пошли в сторону н.п. Серафимовский, к стоящему поперек дороги большегрузу. Возле АЗС заработал кемпинг (обогрев, горячая еда, питье)», — сообщили в ведомстве.

Автор: Государственный комитет Республики Башкортостан по ЧС

Не обошлось и без аварий. Как пишет ТАСС со ссылкой на республиканское ГИБДД, на 49-м км автодороги Уфа — Оренбург столкнулись около 15 машин. По предварительным данным, один человек погиб.

На территории Башкортостана объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидается усиление ветра до 20–25 м/c, в регионе сильная метель.

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Комментарии (6)

Капитан Очевидность2
"Очевидцы показали кадры, похожие на постапокалипсис"

"Постапокалипсис" не увидел. Увидел обычную метель.
тов
Полный распад государства.

Трассы чистить деньги украдены и техники нет, а трассы совсем закрыть яиц не хватает.
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