В Башкирии более 30 машин оказались в снежном плену. Очевидцы показали кадры, похожие на постапокалипсис

В Туймазинском районе Башкирии 33 автомобиля оказались в снежном плену на трассе М-5 «Урал» из-за сильной метели. Проехать не могут как легковые, так и грузовые машины, заявили 26 декабря в региональном госкомитете по ЧС.
«На данный момент на перекресток прибыли два КамАЗа с ковшами, из г. Туймазы, пошли в сторону н.п. Серафимовский, к стоящему поперек дороги большегрузу. Возле АЗС заработал кемпинг (обогрев, горячая еда, питье)», — сообщили в ведомстве.
Автор: Государственный комитет Республики Башкортостан по ЧС
Не обошлось и без аварий. Как пишет ТАСС со ссылкой на республиканское ГИБДД, на 49-м км автодороги Уфа — Оренбург столкнулись около 15 машин. По предварительным данным, один человек погиб.
На территории Башкортостана объявлено штормовое предупреждение. Местами ожидается усиление ветра до 20–25 м/c, в регионе сильная метель.