В Башкирии более 30 машин оказались в снежном плену. Очевидцы показали кадры, похожие на постапокалипсис

В Туймазинском районе Башкирии 33 автомобиля оказались в снежном плену на трассе М-5 «Урал» из-за сильной метели. Проехать не могут как легковые, так и грузовые машины, заявили 26 декабря в региональном госкомитете по ЧС.



«На данный момент на перекресток прибыли два КамАЗа с ковшами, из г. Туймазы, пошли в сторону н.п. Серафимовский, к стоящему поперек дороги большегрузу. Возле АЗС заработал кемпинг (обогрев, горячая еда, питье)», — сообщили в ведомстве.

