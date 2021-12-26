Юрист предупредил курильщиков о новых штрафах в 2022 году

Быть курильщиком становится все сложнее и дороже. С 2022 года любителей табака ждут новые запреты, об этом изданию «Прайм» рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.



Он напомнил, что в 2021 году было запрещено курить в медучреждениях, местах торговли и на складах. А со следующего начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях.



«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», — заявил Корытов.

