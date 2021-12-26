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Юрист предупредил курильщиков о новых штрафах в 2022 году

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Быть курильщиком становится все сложнее и дороже. С 2022 года любителей табака ждут новые запреты, об этом изданию «Прайм» рассказал юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

Он напомнил, что в 2021 году было запрещено курить в медучреждениях, местах торговли и на складах. А со следующего начнут штрафовать за курение на объектах недвижимости и предприятиях.

«С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей», — заявил Корытов.

Также юрист прогнозирует дальнейшее подорожание сигарет. В 2021 году рост цен составил 20%.

По словам эксперта, нацпроектом «Демография» поставлена цель снизить число курильщиков в России до 10% к 2024 году. По данным Роспотребнадзора, в 2020 году курили 21,6% россиян, а в 2013-м — 41%.

Ранее сообщалось, что в России собираются создать систему по отслеживанию людей, которые курят сигареты и вейпы в неположенных местах.

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Комментарии (14)

Asherinka
Запретить, как опиум в Китае в свое время. Ладно бы курильщики вели себя по-человечески, нет, курят в подъездах, например, вместо того чтобы выйти на улицу. Я в своём доме из-за этого не могу нормально пользоваться лестницей, только лифтом, который вечно занят. И виноваты в таком скотском отношении к соседям у них дядя Путин и мировое закулисье, кто угодно, только не они сами.
hal9000
Стой кто дымит?...не притворяйтесь паровозом ...здесь паровозам стоять запрещено...паровозы здесь не ходят и даже тепловозам гудеть запрещено
chip1
Штрафы, налоги, запреты, ограничения, все враги, затянуть пояса! А позитивное то что ожидается или страна стареть и умирать вместе со старым Путиным планирует?
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