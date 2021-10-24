FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
ТЕМА ДНЯ

В СПб через неделю ограничения, как в Москве

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Курильщиков-нарушителей в России будут выявлять с помощью системы слежки

14
Печать

В России собираются создать систему по отслеживанию людей, которые курят сигареты и вейпы в неположенных для этого местах. Об этом 24 октября сообщает RT со ссылкой на АНО «Платформа Национальной технологической инициативы».

Программное обеспечение, которое поможет отслеживать курильщиков, будет частью существующей системы видеоаналитики. Она на основе машинного зрения анализирует видео с камер наблюдения, после чего передает информацию о нарушителях.

К разработке прототипа будут привлечены студенты вузов, которые участвуют в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35».

Использовать новую систему можно будет в разных условиях, в том числе на вокзалах, в парках или на предприятиях. Предполагается, что это позволит исключить возникновение пожаров или взрывоопасных ситуаций.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

266234007
Лучше бы жизнь нам улучшели ,цены понизили ,а они все ее только усложняют !только и придумывают все новые способы отмывания бюджетных денег ,наших с вами денег
Аппаратчик мокрой классификации
Разве курильщики ещё не всё вымерли от новой короновирусной инфекции(ТМ)?
Modest_5e4ce41f7533b
Дальше надо смотреть. Над улицами должна висеть группировка дронов с балончиковыми огнетушителями. Нарушитель только закурив должен получать струю в физиономию и штраф с Госуслуг. Курильщики по нашим улицам должны ходить, как партизаны по тропе Хо Ши Мина.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний