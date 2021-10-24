Курильщиков-нарушителей в России будут выявлять с помощью системы слежки

В России собираются создать систему по отслеживанию людей, которые курят сигареты и вейпы в неположенных для этого местах. Об этом 24 октября сообщает RT со ссылкой на АНО «Платформа Национальной технологической инициативы».



Программное обеспечение, которое поможет отслеживать курильщиков, будет частью существующей системы видеоаналитики. Она на основе машинного зрения анализирует видео с камер наблюдения, после чего передает информацию о нарушителях.

К разработке прототипа будут привлечены студенты вузов, которые участвуют в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35».