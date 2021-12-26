Хакеры прекратили пытать ФСИН. Сайт снова заработал после обращения основателя Gulagu.net

Хакеры прекратили атаку на серверы ФСИН после просьбы основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщается 26 декабря в Telegram-канале проекта.
«Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал хакерскую группу Universal остановить DDOS-атаку и дать возможность сотрудникам ФСИН восстановить работоспособность сайта ФСИН и прекратить пытки. После этого в паблике Universal DDOS Ataka было опубликовано заявление о прекращении атаки на серверы ФСИН, но также в заявлении говорится о продолжении максимально возможного распространения информации о фактах пыток в соцсетях и форумах с целью сообщения всем соотечественникам о пыточном конвейере ФСИН», — сказано 26 декабря в сообщении Gulagu.net.
«Фонтанка» писала, что накануне серверы ФСИН подверглись хакерской атаке, сайт ведомства оказался недоступен. О причастности к атаке заявила группа хакеров Universal из даркнета. Они также утверждали, что в ближайшее время начнут массовую спам-рассылку с рассказами о пытках в российских СИЗО и колониях. В Gulagu.net сообщили, что не имеют отношения к хакерам, о подготовке атаки ничего не знали и призвали всех действовать в правовом поле.