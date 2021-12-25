Команда хакеров рассказала об атаке на ресурсы ФСИН, сайт службы не открывается

Как следует из письма, текст которого опубликован в Telegram-канале Gulagu.net, позицию правозащитников решили поддержать команда хакеров UNIVERSAL из даркнета. Они рассказали, что начали атаку на все серверы ФСИН и уже «уронили» сайт службы. Хакеры также утверждают, что в ближайшее время начнут массовую спам-рассылку с рассказами о пытках в российских СИЗО и колониях.

Основатель проекта Gulagu.net поделился письмом от команды хакеров, которая рассказала об атаке на серверы Федеральной службы исполнения наказаний. Слова подтверждаются фактом — сайт ФСИН не доступен вечером 25 декабря

В Gulagu.net отметили, что не имеют отношения к хакерам, о подготовке атаки ничего не знали и призвали всех действовать в правовом поле.

Проект Gulagu.net и его основатель Владимир Осечкин публикуют так называемый пыточный архив ФСИН. После видео из тюремной больницы в Саратове с кадрами изнасилования заключенного палкой от швабры глава службы ушел в отставку, было возбуждено почти два десятка уголовных дел.