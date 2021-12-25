Гигантский сменщик телескопа «Хабл» улетел в космос

Крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп «Джеймс Уэбб», стоимостью 10 млрд долларов, отправился в космос. Он заменит запущенный еще в 1990 году «Хаббл».
Как передает 25 декабря «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика носителя Arianespace, запуск был осуществлен в 13:20 по парижскому времени со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане.
"🚀 NASA launches James Webb Space Telescope" https://t.co/YTSYxRrOqZ— Kushal Gupta (@ltsKushalGupta) December 25, 2021
Новый телескоп в 100 раз мощнее предшественника, благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. В первую очередь он займется изучением ранней Вселенной и обнаружением света первых галактик и звезд.
Благодаря «Хабблу», например, ученые смогли заснять космическую катастрофу, которую земляне могли увидеть 1700 лет назад.