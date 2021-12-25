Гигантский сменщик телескопа «Хабл» улетел в космос

Крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп «Джеймс Уэбб», стоимостью 10 млрд долларов, отправился в космос. Он заменит запущенный еще в 1990 году «Хаббл».

Как передает 25 декабря «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика носителя Arianespace, запуск был осуществлен в 13:20 по парижскому времени со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане.