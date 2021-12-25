FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -15
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Гигантский сменщик телескопа «Хабл» улетел в космос

5
Печать

Крупнейший и самый мощный в мире космический телескоп «Джеймс Уэбб», стоимостью 10 млрд долларов, отправился в космос. Он заменит запущенный еще в 1990 году «Хаббл».

Как передает 25 декабря «Интерфакс» со ссылкой на компанию-разработчика носителя Arianespace, запуск был осуществлен в 13:20 по парижскому времени со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Новый телескоп в 100 раз мощнее предшественника, благодаря используемым новейшим технологиям светочувствительности. В первую очередь он займется изучением ранней Вселенной и обнаружением света первых галактик и звезд.

Благодаря «Хабблу», например, ученые смогли заснять космическую катастрофу, которую земляне могли увидеть 1700 лет назад.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Денеб
Мир движется в будущее! А нам остаются "Крымнаш", "Спасибо деду за победу" и "можем повторить"......
hal9000
Ну ну..в 100 раз мощнее Хабла..а снимки Луны везде как с моего телескопа..)
Савва Морозов
пустозвон и быдло, там совместная работа 17 стран, в том числе и России.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний