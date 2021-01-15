Космическому телескопу «Хаббл» удалось заснять газовые струи, которые расходятся от места взрыва сверхновой в галактике — спутнике Млечного Пути. Об этом 15 января сообщается на официальном сайте проекта.
Остаток сверхновой, взорвавшейся тысячи лет назад, находится в Малом Магеллановом облаке (галактика — спутник Млечного Пути), на расстоянии примерно 200 тысяч световых лет от Земли. На снимке, который сделал «Хаббл», синие газовые струи движутся по направлению к нашей планете, а красные — от нас удаляются. Средняя скорость их движения — 3,2 млн км/час (от Земли до Луны на такой скорости можно было бы добраться за 15 минут). Ученые изучили движение 22 самых крупных сгустков газа и по ним нашли предполагаемое место взрыва.
Свет от взрыва этой сверхновой должен был достичь Земли примерно 1700 лет назад, увидеть его могли только жители Южного полушария. Правда, известных записей об этом событии не сохранилось.