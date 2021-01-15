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Ученые показали космическую катастрофу, которую земляне могли увидеть 1700 лет назад

Космическому телескопу «Хаббл» удалось заснять газовые струи, которые расходятся от места взрыва сверхновой в галактике — спутнике Млечного Пути. Об этом 15 января сообщается на официальном сайте проекта.

Остаток сверхновой, взорвавшейся тысячи лет назад, находится в Малом Магеллановом облаке (галактика — спутник Млечного Пути), на расстоянии примерно 200 тысяч световых лет от Земли. На снимке, который сделал «Хаббл», синие газовые струи движутся по направлению к нашей планете, а красные — от нас удаляются. Средняя скорость их движения — 3,2 млн км/час (от Земли до Луны на такой скорости можно было бы добраться за 15 минут). Ученые изучили движение 22 самых крупных сгустков газа и по ним нашли предполагаемое место взрыва.

Фото: NASA, ESA, and J. Banovetz and D. Milisavljevic (Purdue University)
Фото: ESA/Hubble, Digitized Sky Survey 2
Фото: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Свет от взрыва этой сверхновой должен был достичь Земли примерно 1700 лет назад, увидеть его могли только жители Южного полушария. Правда, известных записей об этом событии не сохранилось.

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Комментарии (3)

AEG
Красивый снимок. А самое главное - это то, что все эти отсветы - эта та самая звездная пыль, состоящая из всех элементов таблицы Менделеева, т.е строительный материал для будущих планет и , возможно, других видов жизни.

А корреспонденту пора в школу:

"Средняя скорость их движения — 3,2 млн км/час (от Земли до Луны на такой скорости можно было бы добраться за 15 минут)."

На самом деле при такой скорости можно добраться за 7,5 минут.
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