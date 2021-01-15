Космическому телескопу «Хаббл» удалось заснять газовые струи, которые расходятся от места взрыва сверхновой в галактике — спутнике Млечного Пути. Об этом 15 января сообщается на официальном сайте проекта.



Остаток сверхновой, взорвавшейся тысячи лет назад, находится в Малом Магеллановом облаке (галактика — спутник Млечного Пути), на расстоянии примерно 200 тысяч световых лет от Земли. На снимке, который сделал «Хаббл», синие газовые струи движутся по направлению к нашей планете, а красные — от нас удаляются. Средняя скорость их движения — 3,2 млн км/час (от Земли до Луны на такой скорости можно было бы добраться за 15 минут). Ученые изучили движение 22 самых крупных сгустков газа и по ним нашли предполагаемое место взрыва.