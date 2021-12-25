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После пиротехнического шоу в томской «Ленте» в отдел увезли поджигателя

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Томская полиция изучила записи с камер видеонаблюдения в гипермаркете «Лента» в Томске, где с утра полыхал отдел с пиротехникой. Поджигателя нашли и задержали.

Как сообщает региональное управление МВД 25 декабря, вопросы будут задавать 25-летнему горожанину. По его вине, убеждены в правоохранительных органах, утром в одном из городских гипермаркетов загорелся отдел с пиротехникой. Салют внутри магазина привел к задымлению и эвакуации, ущерб еще подсчитывается.

Это второй раз за неделю, когда в местных «Лентах» взрывается пиротехника. В первом случае причиной тоже стал поджог.

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Комментарии (2)

тов
Одолжите поджигателя в питер, чтобы веселее было продукты к новому году в гипермаркетах закупать.
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