После пиротехнического шоу в томской «Ленте» в отдел увезли поджигателя

Томская полиция изучила записи с камер видеонаблюдения в гипермаркете «Лента» в Томске, где с утра полыхал отдел с пиротехникой. Поджигателя нашли и задержали.

Как сообщает региональное управление МВД 25 декабря, вопросы будут задавать 25-летнему горожанину. По его вине, убеждены в правоохранительных органах, утром в одном из городских гипермаркетов загорелся отдел с пиротехникой. Салют внутри магазина привел к задымлению и эвакуации, ущерб еще подсчитывается.

Это второй раз за неделю, когда в местных «Лентах» взрывается пиротехника. В первом случае причиной тоже стал поджог.