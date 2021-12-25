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Роскомнадзор требует удалить аккаунты «ОВД-Инфо»* в соцсетях из-за пропаганды терроризма

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Роскомнадзор назвал причину, по которой оказался заблокирован сайт правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», который был признан иноагентом. Регулятор счел, что его авторы занимались пропагандой терроризма и экстремизма.

Пояснения от РКН удалось получить «Интерфаксу» 25 декабря. Чиновники объяснили, что «ОВД-Инфо» публиковал у себя на ресурсах информацию об оправдании деятельности экстремистских и террористических объединений, а значит, и сама деятельность авторов проекта направлена на пропаганду терроризма.

В РКН добавили, что, кроме сайта, должны быть заблокированы аккаунты проекта в соцсетях. Администраторам уже направили такие требования.

«ОВД-Инфо» возник как площадка для помощи задержанным на протестных акциях — они дают информацию о количестве и отделах, где находится тот или иной человек. Также команда оказывает юридическую помощь.

*«ОВД-Инфо» признан иноагентом в 2021 году.

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Комментарии (8)

chip1
А в Конституции прописано право граждан на открытый протест, мирный и без оружия! Приравнять Конституцию к запрещенной литературе!
dragvs
Гидра фaшизма продолжает душить общественные институты.
ДуремарСПб.
Роскомнаджор.
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