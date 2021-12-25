Роскомнадзор требует удалить аккаунты «ОВД-Инфо»* в соцсетях из-за пропаганды терроризма

Роскомнадзор назвал причину, по которой оказался заблокирован сайт правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», который был признан иноагентом. Регулятор счел, что его авторы занимались пропагандой терроризма и экстремизма.

Пояснения от РКН удалось получить «Интерфаксу» 25 декабря. Чиновники объяснили, что «ОВД-Инфо» публиковал у себя на ресурсах информацию об оправдании деятельности экстремистских и террористических объединений, а значит, и сама деятельность авторов проекта направлена на пропаганду терроризма.