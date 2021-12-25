Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитников «ОВД-Инфо»*

По решению суда оказался заблокирован сайт правозащитного объединения «ОВД-Инфо», которое было признано иностранным агентом. По каким основаниям — владельцам ресурса неизвестно.
Сайт оказался недоступен для пользователей с утра 25 декабря. Объяснение нашлось в реестре Роскомнадзора и в картотеке Луховицкого районного суда Московской области. Судебных решений два, по конкретной странице и по всему ресурсу, оба от 20 декабря. Ясно только, что, по мнению прокуратуры и суда, на портале распространялась некая запрещенная информация.
«ОВД-Инфо» собирает данные о задержанных на протестных акциях, помогает найти своих родственников в отделах полиции и оказывает юридическую помощь. В конце сентября проект оказался в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
«На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта», — сообщили в «ОВД-Инфо» и добавили, что незадолго до решения об ограничении доступа к ресурсу их просили явиться в Луховицкую прокуратуру. Суть претензий там в итоге не объяснили и передали материалы в суд без уведомления.
*«ОВД-Инфо» признан иноагентом в 2021 году.