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Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитников «ОВД-Инфо»*

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По решению суда оказался заблокирован сайт правозащитного объединения «ОВД-Инфо», которое было признано иностранным агентом. По каким основаниям — владельцам ресурса неизвестно.

Сайт оказался недоступен для пользователей с утра 25 декабря. Объяснение нашлось в реестре Роскомнадзора и в картотеке Луховицкого районного суда Московской области. Судебных решений два, по конкретной странице и по всему ресурсу, оба от 20 декабря. Ясно только, что, по мнению прокуратуры и суда, на портале распространялась некая запрещенная информация.

«ОВД-Инфо» собирает данные о задержанных на протестных акциях, помогает найти своих родственников в отделах полиции и оказывает юридическую помощь. В конце сентября проект оказался в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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«На данный момент мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта», — сообщили в «ОВД-Инфо» и добавили, что незадолго до решения об ограничении доступа к ресурсу их просили явиться в Луховицкую прокуратуру. Суть претензий там в итоге не объяснили и передали материалы в суд без уведомления.

*«ОВД-Инфо» признан иноагентом в 2021 году.

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Комментарии (18)

VKuser581156951
Власти лишают население последней возможности себя защитить. Для тех кто не знает. ОВД-инфо оказывает юридическую помощь гражданам. А для тех кто считает их врагами у власти есть прекрасная альтернатива - адвокат по назначению, чистосердечное признание (прямая дорога на зону) ну и швабры для наиболее упрямых.
262980381
Может о пытках написали. Это теперь запрещено.
266978436
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это дел.ать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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