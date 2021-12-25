Второй за сутки конфликт с водителем «Ауди». Петербуржец сломал палец оппоненту и стрелял из газового пистолета

Дорожный конфликт произошёл с участием водителя «Ауди» в Петербурге. Мужчина пытался расправиться с соперником с помощью газового пистолета.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне днём на пересечении проспекта Ударников и улицы Лазо водитель оставил «Ауди» и вышел выяснять отношения с 20-летним петербуржцем. Слова у агрессора быстро закончились, он заломил пальцы оппоненту, выстрелил ему в лицо из газового пистолета, затем вернулся на водительское кресло и скрылся.

Пострадавший обратился в поликлинику, где у него зафиксировали перелом фаланги пальца на правой кисти и химический ожог лица. После оказания медицинской помощи долечиваться его отправили домой.