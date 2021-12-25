FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -15
73.19р82.93р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Второй за сутки конфликт с водителем «Ауди». Петербуржец сломал палец оппоненту и стрелял из газового пистолета

22
Печать

Дорожный конфликт произошёл с участием водителя «Ауди» в Петербурге. Мужчина пытался расправиться с соперником с помощью газового пистолета.

Как стало известно «Фонтанке» 25 декабря, накануне днём на пересечении проспекта Ударников и улицы Лазо водитель оставил «Ауди» и вышел выяснять отношения с 20-летним петербуржцем. Слова у агрессора быстро закончились, он заломил пальцы оппоненту, выстрелил ему в лицо из газового пистолета, затем вернулся на водительское кресло и скрылся.

Пострадавший обратился в поликлинику, где у него зафиксировали перелом фаланги пальца на правой кисти и химический ожог лица. После оказания медицинской помощи долечиваться его отправили домой.

Полиция задержала водителя «Ауди» поздно вечером в посёлке Кирпичный Завод во Всеволожском районе. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Накануне другой водитель «Ауди» не поделил дорогу с каретой скорой помощи и заработал уголовное дело.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

michailPotapov
адмнистративка ? смешно
скоро каждый второй начнет соседу по потоку стрелять из пистолетов и ломать конечности
chip1
Сломаный палец и выстрел в лицо - мелкое хулиганство... Давеча тут о фигуристе писали, которому разок в рыло дали в ответ на агрессивное толкание, парней в сизо закрыли на месяц и дело крутят вселенского масштаба, а тут всего юнец 20-ний, ему можно и пальца ломать, мелочь какая!
AlBerkut
Странно, вроде как ведь осень уже закончилась, а обострение у неадекватов не проходит 🤔
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний